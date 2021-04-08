В 7 областях Украины COVID-19 заболели более тысячи человек за сутки
За минувшие сутки, 7 апреля, коронавирусом в Киеве заболели 1886 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.
Также более тысячи новых зараженных обнаружили в Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158), Одесской (1142), Донецкой (1016), Днепропетровской (1005) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области – 217.
Количество заболеваний по регионам в сутки:
г. Киев – 1886 случаев;
Винницкая область – 604 случая;
Волынская область – 511 случаев;
Днепропетровская область – 1005 случаев;
Донецкая область – 1016 случаев;
Житомирская область – 869 случаев;
Закарпатская – 325 случаев;
Запорожская область – 896 случаев;
Ивано-Франковская область – 274 случая;
Киевская область – 976 случаев;
Кировоградская область – 217 случаев;
Луганская область – 264 случая;
Львовская область – 1255 случаев;
Николаевская область – 353 случая;
Одесская область – 1142 случая;
Полтавская область – 738 случаев;
Ривненская область – 733 случая;
Сумская область – 560 случаев;
Тернопольская область – 796 случаев;
Харьковская область – 1427 случаев;
Херсонская область – 474 случая;
Хмельницкая область – 1158 случаев;
Черкасская область – 822 случая;
Черновицкая область – 413 случаев;
Черниговская область – 705 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина, а также назвал график поставок.