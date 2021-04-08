В 7 областях Украины COVID-19 заболели более тысячи человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 7 апреля, коронавирусом в Киеве заболели 1886 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также более тысячи новых зараженных обнаружили в Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158), Одесской (1142), Донецкой (1016), Днепропетровской (1005) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области – 217.

Количество заболеваний по регионам в сутки:

  • г. Киев – 1886 случаев;

  • Винницкая область – 604 случая;

  • Волынская область – 511 случаев;

  • Днепропетровская область – 1005 случаев;

  • Донецкая область – 1016 случаев;

  • Житомирская область – 869 случаев;

  • Закарпатская – 325 случаев;

  • Запорожская область – 896 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 274 случая;

  • Киевская область – 976 случаев;

  • Кировоградская область – 217 случаев;

  • Луганская область – 264 случая;

  • Львовская область – 1255 случаев;

  • Николаевская область – 353 случая;

  • Одесская область – 1142 случая;

  • Полтавская область – 738 случаев;

  • Ривненская область – 733 случая;

  • Сумская область – 560 случаев;

  • Тернопольская область – 796 случаев;

  • Харьковская область – 1427 случаев;

  • Херсонская область – 474 случая;

  • Хмельницкая область – 1158 случаев;

  • Черкасская область – 822 случая;

  • Черновицкая область – 413 случаев;

  • Черниговская область – 705 случаев.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина, а также назвал график поставок.

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