В 7 областях Украины COVID-19 заболели более тысячи человек за сутки

За минувшие сутки, 7 апреля, коронавирусом в Киеве заболели 1886 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также более тысячи новых зараженных обнаружили в Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158), Одесской (1142), Донецкой (1016), Днепропетровской (1005) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области – 217.

Количество заболеваний по регионам в сутки:

г. Киев – 1886 случаев;

Винницкая область – 604 случая;

Волынская область – 511 случаев;

Днепропетровская область – 1005 случаев;

Донецкая область – 1016 случаев;

Житомирская область – 869 случаев;

Закарпатская – 325 случаев;

Запорожская область – 896 случаев;

Ивано-Франковская область – 274 случая;

Киевская область – 976 случаев;

Кировоградская область – 217 случаев;

Луганская область – 264 случая;

Львовская область – 1255 случаев;

Николаевская область – 353 случая;

Одесская область – 1142 случая;

Полтавская область – 738 случаев;

Ривненская область – 733 случая;

Сумская область – 560 случаев;

Тернопольская область – 796 случаев;

Харьковская область – 1427 случаев;

Херсонская область – 474 случая;

Хмельницкая область – 1158 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 413 случаев;

Черниговская область – 705 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина, а также назвал график поставок.