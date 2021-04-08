Бутан за рекордний час вакцинував проти COVID-19 60% населення

Станом на 7 квітня країна Бутан, розташована між Індією та Китаєм, встигла ввести першу дозу вакцини проти коронавірусу вже 60% населення. При цьому імунізаційна кампанія там почалася лише 27 березня.

Як пише AFP, 470 тисячам осіб із 770 тисяч усіх громадян загалом було зроблено першу ін'єкцію препарату AstraZeneca-Oxford, подарованого Індією. Завдяки швидким темпам щеплень, Бутан обійшов навіть такі країни, як Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати.

На момент початку вакцинаційної кампанії 27 березня влада Бутану запланувала за тиждень ввести препарат 533 тисячам дорослих за винятком вагітних, матерів, які щойно народили, людей з певними станами здоров'я та важкохворих пацієнтів.

Втім озвучений термін таки довелося продовжити на кілька тижнів. У Міністерстві охорони здоров'я Бутану наголосили, що наразі медичні працівники зосередилися на вакцинації людей, старших за 70 років, а також мешканців з обмеженими можливостями.

Бутанська статистика свідчить, що в країні коронавірусом заразилося 896 осіб, а померла одна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комісія з вакцин Німеччини STIKO рекомендувала, щоб люди у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакцини від COVID-19 AstraZeneca, отримували інший препарат, як другу дозу.