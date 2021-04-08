Локдаун у Львові продовжили на тиждень

Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила продовжити посилений карантин у Львові на тиждень – до 19 квітня.

На основі моніторингу епідемічної ситуації комісія ухвалить рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків і відвідування початкової школи, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Він зазначив, що на базі міської дитячої клінічної лікарні розгорнуто 105 ліжок для дітей із коронавірусом.

"Міська комісія звертається до обласних медичних установ про можливість облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів. Нам потрібно об'єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію", – підкреслив Садовий.

Мер додав, що Львів закупить чотири кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в разі істотного погіршення епідеміологічної ситуації у Львові міська влада може посилити локдаун, ввівши перекриття авіа- та залізничного сполучення.