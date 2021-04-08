У МОЗ сказали, коли почнуть використовувати китайську вакцину від COVID-19

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.

Тому нею не роблять щеплення українцям, але проблем щодо препарату немає. У цьому в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Там не існує проблеми. Є відповідні терміни щодо лабораторного контролю. Ця вакцина, відповідно до усіх наших нормативних документів, повинна пройти його. У нього є певні терміни, і 10 квітня цей контроль закінчиться", – зазначив очільник МОЗ.

За його словами, одразу після цієї процедури вакцину CoronaVac почнуть використовувати для проведення щеплень в Україні.

"Я навіть теоретично не передбачаю, що такого не буде", – підкреслив міністр.

Водночас пояснив, чому ж індійська вакцина CoviShield (AstraZeneca) почала використовуватися одразу після надходження в Україну, на відміну від китайської.

"Законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме щодо CoviShield, тому що вакцина прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А CoronaVac тільки подалася, й вивчаються документи щодо розгляду в ВООЗ, тобто дозвіл організації і рекомендації щодо використання", – запевнив Степанов.

Нагадаємо: до України 25 березня прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Загалом країна замовила 1,915 млн доз. Про те, що відомо про цей препарат, читайте в нашому матеріалі.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що ця вакцина є однодозною – в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї людини. Зі свого боку очільник МОЗ додав, що CoronaVac така ж ефективна, як і індійська CoviShield.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов уточнив, які вакцини проти COVID-19 отримає Україна. А також назвав графік поставок доз кожного з препаратів.