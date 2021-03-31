Хроніка коронавірусу на 31 березня: за добу захворіли 540 тисяч осіб по всьому світу

Карина Бондаренко Світ 05:26, 31.03.2021 Оновлено: 05:28, 31.03.2021

Станом на середу, 31 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 128,7 млн осіб. За минулий день виявили 540 713 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 103,9 млн.

Найбільше нових хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 89 тис., США – 62 тис. та Індії – 53 тис.

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Пандемія коронавірусу.
Worldometers
Топ-15 країн з розповсюдження вірусу.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавируса:

  • В Україні з початку пандемії виявлено 1 644 063 зараження, з них 31 954 людини померли від наслідків хвороби, проте 1 300 625 вилікувалися.

  • Глава МОЗ заявив, що "британський" штам коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну, тому на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації.

  • У Чернівцях від COVID-19 вилікували 100-річну пацієнтку.

Головне за 31 березня:

  • Україна переживає найважчий період від початку пандемії, а поточна хвиля COVID-19 за інтенсивністю десь в п'ять разів важче осінньої, сказала Голубовська.

  • Україна не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню коронавірусу вже неможливо. Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

  • Президент Молдови Майя Санду повідомила, що країна отримає 100 620 доз вакцини Pfizer / BioNTech через програму COVAX до кінця липня.

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