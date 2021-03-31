Франція на місяць ввела загальнонаціональний локдаун: дата й заборони

Франція починаючи із суботи, 3 квітня, перейде в режим загальнонаціонального локдауну через COVID-19, який триватиме щонайменше місяць.

Про таке рішення в середу, 31 березня, оголосив президент країни Еммануель Макрон у спеціальному телезверненні до нації. Воно транслювалося також на офіційній сторінці політика у Twitter.

Президент Франції сказав, що республіка до останнього відмовлялася вводити жорсткі обмеження, передає Sky News. Думку Єлисейський палац поміняв через прискорення передачі вірусу і його мутацій, зокрема "британського" COVID-19.

Макрон назвав ситуацію, що склалася, "епідемією в епідемії".

Карантин у Франції передбачає:

закриття частини магазинів, робота яких не пов'язана з торгівлею товарами першої необхідності;

продовження дії комендантської години (з 19:00);

заборона громадянам віддалятися від місця проживання не більше ніж на 10 кілометрів;

закриття шкіл на тритижневий термін (батьки, які не зможуть працювати віддалено, отримають право вдатися до часткової зайнятості) та ін.

"Ми втратимо контроль, якщо не звернемося до дій зараз", – підкреслив Макрон.

Він додав, що епідемія триває більш ніж рік. За цей час 100 тисяч сімей втратили одного або кількох членів.

"Треба протриматися ще якийсь час і тоді – вже дуже скоро – ми побачимо світло в кінці тунелю", – заявив президент.

Зазначимо, станом на 31 березня, як передає worldometers.info, у Франції офіційно підтвердили 4 585 385 діагнозів COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Франції виявили новий штам коронавірусу "Андрі-Мондор", названий на честь лікарні в місті Кретей, де він був уперше зафіксований.