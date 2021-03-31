На Полтавщині посилюють карантин: що зміниться

На частині території Полтавської області посилять карантин через поширення коронавірусу. Нові правила, які забороняють роботу багатьох закладів і проведення масових заходів, діятимуть із 3 по 17 квітня.

Рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОДА на її сайті.

Так, із 00:00 суботи, 3 квітня, карантинні обмеження посилюють на території міських територіальних громад:

Полтавській;

Горішньоплавнівської,

Миргородської;

Лубенської;

Гадяцької.

У цих районах учні та студенти перейдуть на онлайн навчання. Але виняток встановлено для дитячих садків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, студентів 6 курсу та інтернів-медиків, які також залучені до боротьби з коронавірусом.

Також забороняється:

робота кафе, ресторанів та інших закладів (дозволяється доставка і замовлення їжі з собою);

робота ТЦ і розважальних закладів;

проведення всіх масових заходів;

діяльність непродовольчих ринків;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів і т. д;

прийом відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання карантину.

Тимчасово під забороною робота установ громадського харчування та місць для харчування в готелях із 22:00 до 06:00, крім надання послуг із харчування в готельному номері на замовлення клієнтів.

Зазначимо: з вівторка, 30 березня, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Київ і 10 областей. Полтавщина залишилася в "помаранчевій" зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу, який не вщухає, міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун у Львові до 12 квітня.