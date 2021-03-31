Степанов назвав область України, яка скоро потрапить у "червону" зону через COVID-19

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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Карантин через коронавірус

Невдовзі Хмельницька область може потрапити до "червоної" карантинної зони через вкрай напружену ситуацію із коронавірусом.

Про це під час засідання Кабінету міністрів 31 березня, яке транслювалося на YouTube-каналі уряду, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, питання буде вирішено уже найближчим часом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Щодо решти областей, які поки не перебувають на "червоному " рівні небезпеки, найбільш напружена ситуація – у Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що найближчими днями вона може бути переведена на "червоний" рівень епіднебезпеки", – сказав очільник МОЗ.

За його словами, тривогу викликають порушення епідеміологічних критеріїв, які викладені у постанові 1236.

"Один із головних елементів – треба саме зараз безумовне дотримання карантинних заходів. Світ іншого не вигадав", – підсумував Степанов.

Нагадаємо, у Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун до 12 квітня.

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