Голубовская ответила, почему Украина может стать наиболее пострадавшей от COVID-19 в мире

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1 минута
6,2 т.
Ольга Голубовская

Украина может стать наиболее пострадавшей страной от пандемии коронавируса в мире из-за слабой противоэпидемической системы.

Об этом в интервью УНН рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Медик отметила, что с коронавирусом удалось справиться Китаю и Сингапуру, не так сильно пострадала от вируса Австралия.

"Мы с вами видим, что страна, которая больше всего пострадала, на сегодняшний день – США. Я не знаю, что будет дальше, может быть, по итогам мы будем наиболее пострадавшей страной, не знаю. Но пока факт остается фактом", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава заявил, что британский штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, поэтому на передний план выходит необходимость постковидной реабилитации.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияОльга Голубовская