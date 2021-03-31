Коронавирусом в Украине заболели 11 тысяч за сутки, более 6 – выздоровели

По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине официально подтверждено 1 674 168 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 226 – обнаружены за прошедшие сутки, 491 – дети, 335 – медицинские работники.

От COVID-19 в стране умерли уже 32 825 человек (+407 за сутки – рекорд с начала пандемии), а 1 313 481 пациент (+6 405 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook уточнил, что за минувшие сутки было госпитализировано 5 558 человек.

Проведено тестирований з сутки – 139 224 (в частности методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

г. Киев – 1100 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область – 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область – 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область – 209 случаев / 1510 прививок;

Донецкая область – 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область – 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская – 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область – 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область – 225 случаев / 878 прививок;

Киевская область – 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область – 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область – 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область – 833 случая / 1160 прививок;

Николаевская область – 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область – 1012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область – 293 случая / 1050 прививок;

Ривненская область – 591 случай / 630 прививок;

Сумская область – 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область – 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область – 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область – 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область – 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область – 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область – 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область – 26 случаев / 360 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в стране можно умножать на десять.