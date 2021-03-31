Минздрав не рассчитывает на обещанную украинскую вакцину против COVID-19, – Ляшко

Министерство здравоохранения (Минздрав) пока не рассчитывает на то, что в Украине создадут "уникальную отечественную украинскую вакцину" против коронавируса, которую год назад анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом в программе "Мокрик по живому" на hromadske заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть группа изобретателей, которая на доклинических исследованиях разработала концепт рекомбинантной вакцины против COVID-19. Почему президент тогда об этом сказал – потому что в то время таких еще не было. Они провели определенные исследования и заявили: "есть результат", – пояснил он.

По словам заместителя главы Минздрава, власть это поддержала, но проводить следующие исследования государственные учреждения не могут, поскольку не имеют предприятий по производству вакцин. Тогда как фармацевтические компании требуют "некоторых вещей, которые должны быть сделаны, чтобы выпустить продукт". Речь идет в частности о публикации в научном журнале.

Поэтому фактически какая-то разработка по вакцине есть, но никто не знает, как она будет "финализирована" – министерство и правительство по этому поводу обращений не получали.

"Минздрав на это (потенциальную отечественную вакцину. – Ред.) не рассчитывает, мы больше рассчитываем на вакцины, которые уже прошли третью стадию клинических исследований и квалифицированы ВОЗ", – констатировал главный санврач.

В то же время, добавил он, государство планирует развивать эту отрасль – в бюджете на 2021 год заложили 100 миллионов гривен на так называемый биокластер.

"Он предусматривает инвестиции в собственное развитие иммунобиологических как препаратов, так и диагностических систем. Сейчас мы уже три месяца дискутируем, как его правильно реализовать. Выкристаллизовалось, как оно должно быть, остались технические детали", – отметил Ляшко.

Он пояснил, что на эти 100 млн грн государство объявляет конкурс на разработку препарата, но речь идет не о вакцине против COVID-19, а о вакцине с календаря прививок (грипп, туляремия и т. д.). Далее группа изобретателей подает конкурсное предложение, но государство оплатит деньги на разработку только когда параллельно проведет конкурс, который выигрывает украинский бизнес, заинтересованный в серийном выпуске этой вакцины.

"Если эти два пазла сходятся, то государство гарантирует пятилетний контракт, заказ этих вакцин для покрытия календаря прививок. Так мы стимулируем привлечение бизнеса и разработку собственного научного потенциала", – подытожил Ляшко.

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