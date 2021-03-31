Из-за аномального тепла жители Лондона и Праги массово вышли в парки, забыв о карантине. Фото и видео

Во вторник, 30 марта, аномальное для марта тепло вызвало столпотворение в парках Лондона, Праги, а также других городов, несмотря на все еще действующие в европейских странах карантинные ограничения.

Как пишет Daily Mail, в Лондоне столбик термометра поднялся до 24,5 градусов. В последний раз температура в столице Великобритании в марте превышала 23 градуса в 2012 году, а 24 градуса – в 1968 году, когда был установлен исторический рекорд (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Теплая погода в Англии совпала с отменой рекомендации не покидать без потребности свои дома на последнем этапе дорожной карты выхода из изоляции. Тем не менее, люди по-прежнему должны собираться на открытом воздухе группами не более шести человек или двух семей.

Однако жители "оккупировали" пляжи, парки и набережные в Лидсе, Ноттингеме, Бирмингеме и Лондоне. Такого количества людей там не бывает даже летом.

Так, в городе Брайтон на южном побережье Англии посетители пляжа устроили импровизированную вечеринку с огнеметами, на которой собрались огромные толпы зрителей.

Одним из наиболее загруженных мест в Англии был Вудхаус-Мур в районе Гайд-парка в Лидсе, недалеко от главного студенческого центра города, куда стекались сотни людей.

Местная полиция спустилась в парк, забитый "искателями солнца", после сообщений о нанесении ножевых ранений. Но после обыска с участием офицеров и вертолета не было обнаружено ни одного раненого.

Как пишет в Facebook блогер Рустем Адагамов, много людей собралось Риегровых садах в Праге, усевшись "буквально под каждым кустом".

"На улицах и в транспорте все в респираторах, конечно, а в парке расслабились, выстроились в очередь за пивом, захлопали бутылочными пробками, зазвенели стаканами и девичьим смехом, расцвели улыбками и юбочками выше коленок", – описал ситуацию он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чехии обнаружили новую мутацию коронавируса, которую раньше не находили у пациентов с COVID-19. Это мутация так называемого белка Spike.