В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19: яка ситуація з ліжко-місцями
Минулої доби в Україні до лікарень потрапили 5558 осіб із коронавірусом чи підозрою на інфікування ним – це найбільше з початку пандемії. Найгірша ситуація із заповненістю медзакладів спостерігається на Київщині, Хмельниччині та Миколаївщині.
Станом на 31 березня у країні зайнято 45 750 ліжко-місць із 76 854, що становить 59,7%. Такі дані оновлено на порталі СОТА від Апарату РНБО України.
Наприклад, середній показник зайнятих ліжок із підведеним киснем – 53,1%, 1367 (+23 за добу) пацієнтів нині під'єднані до апаратів ШВЛ.
У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:
м. Київ – 84,6%;
Житомирська область – 73,9%;
Львівська область – 71,1%;
Миколаївська область – 71%;
Київська область – 70,2%;
Хмельницька область – 66,2%.
Одеська область – 65,6%;
Ще в декількох областях цей показник досягає 50-63% або становить 35-47%, збільшився він і на Луганщині та Херсонщині, хоч там кількість ліжок із киснем заповнені менш ніж на 30% (27,58% та 17,26% відповідно).
Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (показники збільшилися порівняно з попереднім днем):
Закарпатська – 82,2%;
Дніпропетровська – 80,7;
Львівська – 78,9%;
Харківська – 78,4%;
м. Київ – 78,2%;
Сумська – 75,9%;
Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 211 (-3), на Харківщині – 150 (+4), Вінниччині – 93 (+5), Івано-Франківщині – 89 (-1), Львівщині – 76 (-5), Житомирщині – 75 (+11).
Статистика за регіонами:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на ранок 31 березня в Україні офіційно підтверджено 1 674 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 226 – виявлено за минулу добу, 491 – діти, 335 – медичні працівники.
Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська вважає, що офіційну статистику щодо коронавірусу в Україні можна множити на п'ять, а то й на десять.