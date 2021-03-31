В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19: яка ситуація з ліжко-місцями

Минулої доби в Україні до лікарень потрапили 5558 осіб із коронавірусом чи підозрою на інфікування ним – це найбільше з початку пандемії. Найгірша ситуація із заповненістю медзакладів спостерігається на Київщині, Хмельниччині та Миколаївщині.

Станом на 31 березня у країні зайнято 45 750 ліжко-місць із 76 854, що становить 59,7%. Такі дані оновлено на порталі СОТА від Апарату РНБО України.

Наприклад, середній показник зайнятих ліжок із підведеним киснем – 53,1%, 1367 (+23 за добу) пацієнтів нині під'єднані до апаратів ШВЛ.

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

м. Київ – 84,6%;

Житомирська область – 73,9%;

Львівська область – 71,1%;

Миколаївська область – 71%;

Київська область – 70,2%;

Хмельницька область – 66,2%.

Одеська область – 65,6%;

Ще в декількох областях цей показник досягає 50-63% або становить 35-47%, збільшився він і на Луганщині та Херсонщині, хоч там кількість ліжок із киснем заповнені менш ніж на 30% (27,58% та 17,26% відповідно).

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (показники збільшилися порівняно з попереднім днем):

Закарпатська – 82,2%;

Дніпропетровська – 80,7;

Львівська – 78,9%;

Харківська – 78,4%;

м. Київ – 78,2%;

Сумська – 75,9%;

Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 211 (-3), на Харківщині – 150 (+4), Вінниччині – 93 (+5), Івано-Франківщині – 89 (-1), Львівщині – 76 (-5), Житомирщині – 75 (+11).

Статистика за регіонами:

Як повідомляв OBOZREVATEL: