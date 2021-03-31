Степанов уточнил количество вакцин, которые Украина получит в 2021 году

Украина в 2021 году должна получить около 37 млн доз вакцин против коронавируса.

Об этом на заседании правительства 31 марта заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что в апреле-мае должны поступить 4,9 млн доз препаратов.

Также, в рамках договоренностей с Европейским Союзом, Украина рассчитывает еще на 1,5 млн доз в ближайшее время.

"Может это оптимистично, но я считаю, что мы сможем законтрактовать еще 15 млн доз. Эти 15 млн и еще 22 млн, всего 37. Это те вакцины, которые мы получим в течение 2021 года, чтобы вакцинировать подавляющее большинство взрослого населения", – пояснил министр.

Ранее Степанов заявил, что Украина законтрактовала 14 млн доз вакцин и еще 8 млн должны поступить в рамках инициативы COVAX – всего 22 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac – 215 тысяч доз из заказанных почти 2 млн. В целом это вторая поставка препаратов – первым прибыл CoviShield от компании AstraZeneca.