Ляшко: Украина получит миллион доз вакцины Pfizer до конца июня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1 минута
933
Украина получит миллион доз вакцины Pfizer

Украина получит дополнительный миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Препарат поставят в страну траншами до конца июня 2021 года. Об этом 30 марта сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Мокрик по живому".

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", – сказал он.

Кроме того, в ближайшие несколько недель в рамках COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer. В страну ее привезет ЮНИСЕФ, отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов объяснил украинцам, что первую и вторую прививки необходимо делать вакциной одного производителя.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусЮНИСЕФвакцина Pfizer и BioNTechМинистерство здравоохраненияВиктор Ляшко