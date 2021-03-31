У Києві вводять жорсткий локдаун з 5 квітня

Василь Михальчук
Василь Михальчук
Життя столиці
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За словами мера, серед госпіталізованих є діти

У Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Останніми днями у столиці більше тисячі хворих щодоби. По 35-40 хворих помирають щодня. Понад 700 людей кожної доби госпіталізують. Інформація по транспорту – що він переповнений і люди не чують закликів берегти себе. Тенденції до поліпшення ситуації в нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу медицини є! Тому Київ таки запровадить більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!"– заявив мер столиці.

З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

"Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", закликав голова КМДА.

Він також повідомив, що заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання проти-епідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Кличко зауважив, що обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Зазначимо, що в КМДА OBOZREVATEL розповіли, що у четвер, 1 квітня вони детально роз'яснять вимоги для отримання спецперепусток на проїзд в міському транспорті та категорії людей, які їх отримають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві загострилась ситуація з поширенням коронавірусної хвороби. Суворий карантин планували запровадити з 2 квітня.

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