У Києві вводять жорсткий локдаун з 5 квітня

​У Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Останніми днями у столиці більше тисячі хворих щодоби. По 35-40 хворих помирають щодня. Понад 700 людей кожної доби госпіталізують. Інформація по транспорту – що він переповнений і люди не чують закликів берегти себе. Тенденції до поліпшення ситуації в нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу медицини є! Тому Київ таки запровадить більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!"– заявив мер столиці.

З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

"Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", – закликав голова КМДА.

Він також повідомив, що заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання проти-епідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Кличко зауважив, що обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Зазначимо, що в КМДА OBOZREVATEL розповіли, що у четвер, 1 квітня вони детально роз'яснять вимоги для отримання спецперепусток на проїзд в міському транспорті та категорії людей, які їх отримають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві загострилась ситуація з поширенням коронавірусної хвороби. Суворий карантин планували запровадити з 2 квітня.