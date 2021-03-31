Голубовская: официальную COVID-статистику можно умножать на 10 из-за тестирований

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в стране можно умножать на пять, а то и на десять.

Всему виной то, что украинцы больше не хотят делать тесты на COVID-19, хотя такая возможность есть. По словам Голубовской, ранее было наоборот – стояли большие очереди, но возможности государства были ограничены, передает УНН.

Медик отметила, что на данный момент смысла в глобальном тестировании, с ее точки зрения, нет.

"Я помню тогда ездила по пустынным улицам и тут вижу – очередь стоит, как за хлебом в блокадном Ленинграде, а оказывается это на тестирование. И эти люди стоят и друг друга заражают. А нельзя – весь смысл мероприятий в разъединении людей, а не в скученности. А сейчас ситуация такова, что возможностей уже больше, но люди уже не хотят этим заниматься. Официальную статистику можно на 10 умножать, на пять так точно", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина переживает самый тяжелый период от начала пандемии, а текущая волна COVID-19 по интенсивности где-то в пять раз тяжелее осенней, сказала Ольга Голубовская.