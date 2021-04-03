Хроніка коронавірусу на 3 квітня: за добу захворіли понад 600 тисяч осіб по всьому світу

Софія Закревська Світ 07:10, 3.04.2021 Оновлено: 07:14, 3.04.2021

Станом на суботу, 3 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 130,8 млн осіб. За минулий день виявили 637 906 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали більш ніж 105,3 млн.

Найбільше нових хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 89 тис., США – 69 тис. та Бразилії – 69 тис.

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Пандемія коронавірусу в світі.
worldometers.info
Топ-15 країн із розповсюдження COVID-19.
worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні з початку пандемії виявлено 1 711 630 заражень, з них 33 679 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 333 370 вилікувалися.

  • На засіданні РНБО в п'ятницю, 2 квітня, було прийнято рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Найближчим часом буде опублікований відповідний указ президента.

COVID-19 в Україні.
РНБО

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