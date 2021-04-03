В Італії ввели триденний локдаун на Великдень

З суботи, 3 квітня, в Італії почав діяти триденний локдаун для того, щоб запобігти сплеску випадків захворювання COVID-19 на католицький Великдень 4 квітня.

Регіони віднесли до "червоної" зони і ввели там високий рівень обмежень. Про це пише видання BBC.

Так, пересування з не критичною метою заборонені, але людям дозволили розділити пасхальне святкування вдома з двома особами. Усі другорядні магазини закриті, а кафе і ресторани обслуговують на винос.

Зазначається, що церкви відкриті, але парафіянам наказали відвідувати служби в їхніх регіонах. В уряді Італії також заявили, що 70 тисяч поліцейських по всій країні будуть спостерігати за дотриманням правил локдауну.

У джерелі додали, що після святкових вихідних у різних регіонах Італії діятимуть обмеження або "помаранчевої зони", або "червоної" до кінця місяця.

Загалом в Італії більш ніж 110 328 осіб померли від коронавірусу.

Станом на суботу, 3 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 130,8 млн осіб. За минулий день виявили 637 973 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. До того ж одужали понад 105,3 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині слідом за столицею вирішили посилити карантинні заходи через поширення коронавірусної хвороби.