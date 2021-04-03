Названо три області України, в яких ще не перевищено рівень COVID-госпіталізацій

Станом на суботу, 3 квітня, рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 не перевищено лише у трьох областях України – Кіровоградській, Луганській та Херсонській.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я. Зазначимо, що норма повинна становити не більш ніж 60 осіб на 100 тисяч населення.

Так, найвищий рівень госпіталізацій спостерігається у Хмельницькій (128,1), Житомирській (115,5), Вінницькій (110,9) та Миколаївській (109,5) областях, а також Києві (114,4).

На сьогоднішній день до "червоної" зони потрапляють такі регіони: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У "жовтій" зоні залишається Херсонська область, а всі інші – в "помаранчевій".

Зазначимо, станом на суботу, 3 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 130,8 млн осіб. За минулий день виявили 637 973 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 105,3 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавірусної інфекції. З них рекордні за 2021 рік 20 341 – виявлені за минулу добу.