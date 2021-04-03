У Києві за добу на коронавірус захворіли рекордні 2 тисячі осіб

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя столиці
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У Києві за добу на коронавірус захворіли рекордні 2 тисячі осіб

У Києві протягом минулої доби, 2 квітня, зареєстрували 2 053 нових випадки коронавірусної хвороби. Таким чином, столиця стала лідером серед регіонів України із захворюваності.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, в Києві проти коронавірусу за добу вакцинували 2 060 городян.

За даними РНБО, за весь період пандемії в Києві було виявлено 166 658 випадків COVID-19. Померли від ускладнень хвороби 3 545 осіб (50 – за останню добу), а перемогли коронавірус 107 484 киянина.

Захворюваність на коронавірус в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко в Telegram опублікував статистику захворюваності за районами столиці. Так, найбільше хворих за добу виявлено у Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195) районах.

За 2 квітня госпіталізували 240 хворих на COVID-19 та ще 394 пацієнтів підозрою на коронавірус та з пневмоніями. Серед захворілих за добу 143 дитини.

Захворюваність у Києві по районах.

Нагадаємо, що в Україні 3 квітня побито рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус. Офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавирусной інфекції, з них 20 341 – виявлені за минулу добу.

Скріншот.
Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 5 квітня введуть жорсткий локдаун. Мер столиці Віталій Кличко показав, як будуть виглядати спецпропуски на громадський транспорт. Всього буде видано близько 400 тисяч таких документів.

Крім того, стало відомо, як і коли в Києві будуть приймати заявки на отримання спецперепусток для проїзду в громадському транспорті.

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