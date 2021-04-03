На Херсонщині за добу від COVID-19 вакцинували 50 осіб: статистика за областями
В Україні за минулу добу, 2 квітня, щеплення від коронавірусу зробили 18 814 осіб. Найменше українців вакцинували в Херсонській області – 50 осіб.
З початку кампанії вакцинації було щеплено 286 647 осіб. Вони всі, крім двох, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе в Facebook.
Найбільше щеплень вчора зробили в місті Києві – 2 060, в Харківській області – 1 930, Черкаській – 1 380, Дніпропетровській – 1 320 і Львівській – 1 160. Станом на 1 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 399 032 людини.
Кількість щеплень у регіонах за добу:
Київ – 2 060 щеплень;
Вінницька область – 840 щеплень;
Волинська область – 350 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 320 щеплень;
Донецька область – 570 щеплень;
Житомирська область – 810 щеплень;
Закарпатська – 440 щеплень;
Запорізька область – 930 щеплень;
Івано-Франківська область – 684 щеплення;
Київська область – 270 щеплень;
Кіровоградська область – 480 щеплень;
Луганська область – 390 щеплень;
Львівська область – 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 480 щеплень;
Одеська область – 830 щеплень;
Полтавська область – 860 щеплень;
Рівненська область – 540 щеплень;
Сумська область – 570 щеплень;
Тернопільська область – 420 щеплень;
Харківська область – 1 930 щеплень;
Херсонська область – 50 щеплень;
Хмельницька область – 680 щеплень;
Черкаська область – 1 380 щеплень;
Чернівецька область – 390 щеплень;
Чернігівська область – 380 щеплень.
Нагадаємо, на засіданні РНБО в п'ятницю, 2 квітня, було ухвалено рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Найближчим часом буде опублікований відповідний указ президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавірусної інфекції. З них рекордні за 2021 рік 20 341 – виявлені за минулу добу.