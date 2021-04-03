В Україні побитий рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
Станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавірусної інфекції. З них рекордні за 2021 рік 20 341 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 34 075 чоловік (+ 396 за добу), а 1 342 536 пацієнтів (+9 166 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (2 053), Львівській (1 668), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.
Здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
Київ – 2 053 випадки / 2 060 щеплень;
Вінницька область – 612 випадків / 840 щеплень;
Волинська область – 445 випадків / 350 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 433 випадки / 1 320 щеплень;
Донецька область – 749 випадків / 570 щеплень;
Житомирська область – 642 випадки / 810 щеплень;
Закарпатська – 393 випадки / 440 щеплень;
Запорізька область – 754 випадки / 930 щеплень;
Івано-Франківська область – 332 випадки / 684 щеплення;
Київська область – 1 366 випадків / 270 щеплень;
Кіровоградська область – 144 випадки / 480 щеплень;
Луганська область – 230 випадків / 390 щеплень;
Львівська область – 1 538 випадків / 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;
Одеська область – 1 521 випадок / 830 щеплень;
Полтавська область – 774 випадки / 860 щеплень;
Рівненська область – 690 випадків / 540 щеплень;
Сумська область – 825 випадків / 570 щеплень;
Тернопільська область – 673 випадки / 420 щеплень;
Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
Херсонська область – 274 випадки / 50 щеплень;
Хмельницька область – 1 144 випадки / 680 щеплень;
Черкаська область – 743 випадки / 1380 щеплень;
Чернівецька область – 360 випадків / 390 щеплень;
Чернігівська область – 705 випадків / 380 щеплень.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пік госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні настане в період з 5 по 12 квітня. Про це в Facebook повідомив блогер Євген Істребін, який аналізує дані Міністерства охорони здоров'я.