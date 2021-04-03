В Україні побитий рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

Софія Закревська
Софія Закревська
Суспільство
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В Україні побитий рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавірусної інфекції. З них рекордні за 2021 рік 20 341 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 34 075 чоловік (+ 396 за добу), а 1 342 536 пацієнтів (+9 166 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (2 053), Львівській (1 668), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:

  • Київ – 2 053 випадки / 2 060 щеплень;

  • Вінницька область – 612 випадків / 840 щеплень;

  • Волинська область – 445 випадків / 350 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 1 433 випадки / 1 320 щеплень;

  • Донецька область – 749 випадків / 570 щеплень;

  • Житомирська область – 642 випадки / 810 щеплень;

  • Закарпатська – 393 випадки / 440 щеплень;

  • Запорізька область – 754 випадки / 930 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 332 випадки / 684 щеплення;

  • Київська область – 1 366 випадків / 270 щеплень;

  • Кіровоградська область – 144 випадки / 480 щеплень;

  • Луганська область – 230 випадків / 390 щеплень;

  • Львівська область – 1 538 випадків / 1 160 щеплень;

  • Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;

  • Одеська область – 1 521 випадок / 830 щеплень;

  • Полтавська область – 774 випадки / 860 щеплень;

  • Рівненська область – 690 випадків / 540 щеплень;

  • Сумська область – 825 випадків / 570 щеплень;

  • Тернопільська область – 673 випадки / 420 щеплень;

  • Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;

  • Херсонська область – 274 випадки / 50 щеплень;

  • Хмельницька область – 1 144 випадки / 680 щеплень;

  • Черкаська область – 743 випадки / 1380 щеплень;

  • Чернівецька область – 360 випадків / 390 щеплень;

  • Чернігівська область – 705 випадків / 380 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Вакцинація та COVID-19 в Україні.
Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пік госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні настане в період з 5 по 12 квітня. Про це в Facebook повідомив блогер Євген Істребін, який аналізує дані Міністерства охорони здоров'я.

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