У Вінницькій області посилили карантин: що заборонено

З суботи, 3 квітня, у Вінницькій області ввели посилені обмежувальні протиепідемічні заходи. Це пов'язано з великою кількістю хворих на коронавірус.

Обмеження діятимуть до 12 квітня. Про це повідомили в пресслужбі Вінницької ОДА.

Так, у зазначений період у регіоні забороняється:

проведення всіх масових заходів;

приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

відвідування закладів освіти учнів 1-11 класів, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Зазначимо, Вінницька область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Станом на суботу, 3 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 130,8 млн осіб. За минулий день виявили 637 906 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,8 млн пацієнтів. До того ж одужало більш ніж 105,3 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі з суботи, 3 квітня, ввели низку нових обмежень у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.