Хроника коронавируса на 3 апреля: за сутки заболели больше 600 тысяч человек по всему миру

София Закревская Мир 07:10, 3.04.2021 Обновлено: 07:14, 3.04.2021

По состоянию на субботу, 3 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,8 млн человек. За минувший день выявили 637 906 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,3 млн.

Больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 89 тыс., США – 69 тыс. и Бразилии – 69 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире.
worldometers.info
Топ-15 стран по распространению COVID-19.
worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине с начала пандемии выявлено 1 711 630 заражений, из них 33 679 человек умерли от последствий болезни, однако 1 333 370 вылечились.

  • На заседании СНБО в пятницу, 2 апреля, было принято решение по вакцинации населения против коронавируса. В ближайшее время будет опубликован соответствующий указ президента.

COVID-19 в Украине.
СНБО

Главное за 3 апреля:

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Мир

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