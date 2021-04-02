Данілов анонсував указ Зеленського щодо вакцинації проти COVID-19

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України було розглянуто питання щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Незабаром буде опубліковано відповідний указ президента.

Про це в п'ятницю, 2 квітня, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас дуже складна ситуація з розповсюдженням ковіду, і найближчим часом буде указ, який буде інсталювати сьогоднішнє рішення РНБО саме щодо вакцинації населення", – сказав Данілов.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 квітня, від коронавірусу померла рекордна кількість людей із початку пандемії. Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 433 пацієнтів.

1 квітня в Україні щеплення від коронавірусу зробили 19 097 осіб. Найменше українців вакцинували в Чернігівській області, яка перебуває в "червоній" зоні епідемічної небезпеки – 260. Із початку кампанії вакцинації було щеплено 267 833 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну не закриватимуть на загальнонаціональний локдаун, аби не зупиняти одразу всю країну. Натомість і надалі за необхідності будуть вводити більш жорсткі обмеження в окремих регіонах чи містах, заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.