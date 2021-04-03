Названо регіони-лідери із захворюваності на COVID-19 в Україні

Софія Закревська
Софія Закревська
Суспільство
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Названо регіони-лідери із захворюваності на COVID-19 в Україні

За минулу добу, 2 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 2 053 людини, що стало найбільшим приростом серед регіонів України. Всього в країні за добу захворіли рекордні для цього року 20 341 особа.

Також багато нових заражених виявили у Львівській – 1 608, Одеській – 1 521, Харківській – 1 470 і Дніпропетровській областях – 1 433. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих COVID-19 2 квітня зафіксували в Кіровоградській області – 144.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 2 053 випадки;

  • Вінницька область – 612 випадків;

  • Волинська область – 445 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1 433 випадки;

  • Донецька область – 749 випадків;

  • Житомирська область – 642 випадки;

  • Закарпатська – 393 випадки;

  • Запорізька область – 754 випадки;

  • Івано-Франківська область – 332 випадки;

  • Київська область – 1 366 випадків;

  • Кіровоградська область – 144 випадки;

  • Луганська область – 230 випадків;

  • Львівська область – 1 538 випадків;

  • Миколаївська область – 471 випадок;

  • Одеська область – 1 521 випадок;

  • Полтавська область – 774 випадки;

  • Рівненська область – 690 випадків;

  • Сумська область – 825 випадків;

  • Тернопільська область – 673 випадки;

  • Харківська область – 1470 випадків;

  • Херсонська область – 274 випадки;

  • Хмельницька область – 1 144 випадки;

  • Черкаська область – 743 випадки;

  • Чернівецька область – 360 випадків;

  • Чернігівська область – 705 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавирусной інфекції.

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