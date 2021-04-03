Президент Аргентини заразився COVID-19 після вакцинації 'Супутником V'

Президент Аргентини Альберто Фернандес отримав позитивний результат тесту на коронавірус після того, як прищепився російською вакциною "Супутник V" у січні.

Спочатку у глави держави підвищилась температура до 37,3 і з'явився легкий головний біль, потім він здав аналіз, який підтвердив, що в нього COVID-19. Про це Фернандес повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Президент зазначив, що почувається добре і зараз ізолювався, а також чекає підтвердження ПЛР-тесту і дотримується всіх рекомендацій лікарів.

Альберто Фернандес – аргентинський юрист і політик. Очолював уряд країни при президентах Несторі Кіршнері та частково Христині Фернандес де Кіршнер, залишив пост 23 липня 2008 року. Президент Аргентини з 2019 року.

Зазначимо, що станом на суботу, 3 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 130,8 млн осіб. За минулий день виявили 637 906 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,8 млн пацієнтів. До того ж одужало більш ніж 105,3 млн.

Нагадаємо, раніше 72-річний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза захворів на коронавірус. Також президент Вірменії Армен Саркісян отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Євген Істребін, який аналізує дані Міністерства охорони здоров'я, заявив, що пік госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні настане в період з 5 по 12 квітня. За його словами, одномоментна кількість становитиме 48-50 тисяч пацієнтів із підозрою й підтвердженим діагнозом.