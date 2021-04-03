Аналітик назвав дати піку госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 в Україні. Інфографіка

Пік госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом в Україні настане в період з 5 по 12 квітня.

Про це в Facebook повідомив блогер Євген Істребін, який аналізує дані Міністерства охорони здоров'я. За його словами, одномоментна кількість становитиме 48-50 тисяч пацієнтів з підозрою і підтвердженим діагнозом (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що припущення засновані на даних лабораторних досліджень.

"Усереднений пік позитивності тестів восени припав на 28 листопада – 3 грудня 2020 (позитивність тестів, ставлення позитивні лабораторних досліджень до загальної кількості проведених досліджень). Восени позитивність ПЛР-тестів піднімалася до 38% а потім пішло зниження. Максимум госпіталізацій був 8 грудня, в середньому через тиждень після досягнення піку позитивності", – пояснив Істребін.

Він додав, що навесні позитивність тестів досягла максимуму 25 березня, а наразі протягом 8 днів йде зниження.

"З урахуванням того що максимальний приріст госпіталізацій йде в суботу та неділю, а дані публікуються наступного дня, я очікую що в найближчий понеділок, 5 квітня буде максимум. Але можливі й відхилення, тому розширюю свій прогноз для наступного понеділка 12 квітня. Тут вся справа в тому, що в листопаді тестування на антиген не проводилося. А зараз майже половина тестів із загальних даних лабораторних досліджень, становлять антеген-тести", – підкреслив аналітик.

Також, в якості підтвердження свого прогнозу, Істребін навів дані по трьох областях – Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій.

У першій пік усередненої позитивності був 4 березня на рівні 40%, а пік госпіталізацій – 10 березня; в другій – пік позитивності був 7 березня, а 9 березня пік госпіталізацій, але ще була друга вершина 15 березня; в третій позитивності було дві – 1 і 7 березня, а пік госпіталізацій – 22 березня.

Крім того, аналітик підкреслив, що після піку госпіталізацій не слід очікувати різкого зниження – він ще довгий час перебуватиме в діапазоні 20-30 тисяч. Причиною тому він називає провал програми вакцинації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня вранці в Україні було підтверджено 1 711 630 випадків коронавірусної інфекції. З них рекордні 19 893 – виявлено за минулу добу.