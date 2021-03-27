Хроніка коронавірусу на 27 березня: за добу заразилися понад 630 тисяч осіб

Станом на суботу, 27 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126,7 млн осіб. За минулий день виявили 630 099 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 102,1 млн. Найбільшу кількість нових хворих зафіксували в Бразилії – 82 тис., США – 76 тис., та Індії – 62 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі

Показники розповсюдження коронавірусу у країнах. Worldometers

Пандемія коронавірусу в світі. Worldometers.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусної хвороби CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac

В Україні з початку пандемії виявлено 1 614 707 заражень, з них 31 461 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 290 158 вилікувалися.

Вакцину Pfizer-BioNTech почали випробовувати на дітях у "глобальному дослідженні фази 1/2/3, що триває". Метою клінічних випробувань є оцінка безпеки, переносимості та ефективності вакцини для пацієнтів віком від шести місяців до 11 років.

Головне за 27 березня: