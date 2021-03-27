Зеленский призвал политиков прекратить "масштабную и грязную" кампанию против вакцинации

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские политики начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации вакцины от коронавируса.

По его словам, публичные высказывания отдельных личностей мешает процессу вакцинации, они потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы, говорится на сайте Офиса президента.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент – решайте сами", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавирусной болезни CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

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