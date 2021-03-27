В Украине все меньше свободных коек для пациентов с COVID-19: в каких регионах самая сложная ситуация

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
4 минуты
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Пандемия коронавируса

В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 26 марта составил 51,8%. Наименьшее количество мест осталось в столице и Киевской, Житомирской, Николаевской Львовской областях.

Соответствующие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Лишь в двух областях – Луганской и Херсонской – заполненность коек с кислородом меньше 30% (23,5% и 14,3% соответственно).

В пяти регионах, где ситуация самая напряженная, места заняты так:

  1. Киев – 82,8%;

  2. Киевская область – 74,5%;

  3. Житомирская область – 73,9%;

  4. Николаевская область – 68,8%;

  5. Львовская область – 67,7%.

Сравнение показателей на карте страны

Как видно на инфографике, показатель заполненности таких мест в больницах растет.

health-security.rnbo.gov.ua

Данные по регионам:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 60,9%.

Области-лидеры по этому показателю (де ситуация самая худшая) другие. Это:

  • Закарпатская – 87,3%;

  • Львовская – 76,1%;

  • Днепропетровская – 76,1%;

  • Сумская – 74,7%;

  • Харьковская – 73,6%.

Далее с небольшим отрывом идет Киев (73%).

Статистические показатели на карте
health-security.rnbo.gov.ua

Полный перечень регионов:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Что касается количества госпитализированных с COVID-19 и пациентов, которых выписали из больниц, то в Украине больше больных попадает в медучреждения, чем выписывается. Прирост составил 367 человек.

Карта Украины
health-security.rnbo.gov.ua

Статистка госпитализированных в разных регионах:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

В аппаратам искусственной вентиляции легких в Украине подключено 1 266 инфицированных коронавирусом. За месяц это количество выросло почти в два раза (от 733).

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине за минувшие сутки, 26 марта, прививку от коронавируса сделали 17 939 человек. Меньше всего украинцев вакцинировались в Черновицкой – 270 – и Волынской областях – 280.

  • Всего в стране официально подтверждено 1 632 131 случай коронавирусной инфекции. Из них 17 424 – обнаружены за прошедший день, 26 марта.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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