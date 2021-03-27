Хвороба "вибухає" миттєво, "падають" навіть сильні: COVID-19 завдав найпотужнішого удару по Києву

Київські лікарні забиті важкими пацієнтами з коронавірусом, місць практично не залишилося. Машини швидкої допомоги змушені годинами чекати, щоб госпіталізувати інфікованих.

Що відбувається в столиці, де, як і загалом в Україні, смертність вийшла на рекордні показники з початку епідемії, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Весь рік у Києві фіксують одні з найгірших показників захворюваності та смертності, що не дивно для самого густонаселеного міста країни. Всього в столиці виявлено більше ніж 150 тисяч випадків інфікування COVID-19 і понад 3 тисячі смертей. І це лише офіційні дані. Багато лікарів упевнені, що статистику потрібно множити щонайменше на 5.

Останнього тижня кількість нових випадків захворювання не опускається нижче від тисячі осіб на добу, майже половину з них госпіталізують. Завантаженість лікувальних установ зросла майже до 77%, зазначив нещодавно мер столиці Віталій Кличко. Прямо зараз там лікуються понад 4 тисячі осіб, більше половини з них – у важкому стані.

"У лікарнях міста найбільша кількість хворих із початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. У нас усе більше хворих, які перебувають у важкому стані і потребують кисневої підтримки", – розповів він.

Щоб не допустити колапсу медичної системи, київська влада з 18 березня посилила карантин. Незабаром після цього столиця потрапила в "червону" зону.

Лікар, який працює на швидкій допомозі, розповів OBOZREVATEL, що за останній тиждень кількість хворих по Києву збільшилася в рази. Медики не встигають їздити на всі виклики, часто їх доводиться чекати по 6-8 годин, а найбільше навантаження, як правило, йде у вечірній час.

"Під лікарнями знову черги зі швидких, місць на госпіталізацію дуже мало. Іноді змінюємо по кілька лікарень, перш ніж покладемо людину. Багато літніх пацієнтів, і це важкі хворі: із задишкою, із сатурацією нижче за 80%. Хоча за протоколом ми забираємо, якщо сатурація нижче від 91%. "Легкі випадки" до нас просто не доходять. Багато хто ж чує, що лікарні забиті і швидка їде тільки до тяжких, тому навіть і не дзвонять на 103", – розповів медик.

"На день буває по 6-7 ковідних пацієнтів, але важких молодих, я, наприклад, не возив. У них може бути невелика задишка, сатурація 92-93%. Нещодавно забирали 45-річну жінку із сатурацією нижчою за 90% і непідтвердженим коронавірусом. Чув, вірус "помолодшав", але в швидку молодь звертається не масово", – уточнив він.

Лікар також зазначив, що захисних костюмів у них на підстанції досить. Як і належить, їх змінюють після контакту з кожним інфікованим пацієнтом. Також після кожного виклику дезінфікують машини швидкої допомоги, в салоні яких є кисень.

"З цим проблем немає. Єдине, що нас переводять на електронну систему Централь (центральна електронна система "Централь 103" покликана оптимізувати роботу диспетчерських служб екстреної медичної допомоги. – Ред.), усім видали планшети, куди потрібно вносити дані кожного пацієнта. Система нова, виникає плутанина, через що втрачається багато часу. Але люди вже з розумінням ставляться до наших запізнень. Тим більше, диспетчери їх попереджають, що доведеться чекати, іноді довго. Тож ковідні пацієнти не скандалять, більше можуть лаятися за запізнення на "вуличні виклики", – підсумував лікар.

А ось сімейні лікарі, на яких випало дуже велике навантаження під час епідемії, розповіли OBOZREVATEL, що зараз їм набагато важче працювати. Адже крім важких пацієнтів до них регулярно звертаються і люди з легким перебігом хвороби, оскільки відчувають регулярний страх і панікують.

"У нас знову повний треш! На роботу ходити страшно, телефон знову червоний, за п'ять годин амбулаторного прийому 187 повідомлень у Viber, 52 у WhatsApp. Кажуть, у травні підзаспокояться, але дожити б ще. Багато хто просто не доживе. Динаміка х**ова, "помолодшали" смерті, "сиплються" мужики, особливо рослі й міцні. Буває, хвороба починається тихо, а потім просто "вибухає". Аналіз ПЛР краще виявляє вірус, але якщо раніше ми хоч знали, що приблизно робити, то зараз х** його знає, який саме препарат спрацює.

У колеги батько згорів за два тижні в лікарні. Жодного супутнього, крім варикозу. Реакції на медикаменти нуль, хоча з першого дня в реанімації дали адекватне лікування. Є повторні зараження, але епізодичні. Радує, що нас прищепили, і це єдине з хорошого", – каже сімейна лікарка Наталія з однієї з поліклінік Солом'янського району Києва.

У МОЗ розраховують, що завдяки посиленню карантину захворюваність на коронавірус у Києві повинна піти на спад уже через 10-15 днів. Хоча для того, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції, знадобиться трохи більше часу – 2-3 тижні.

Приблизно 5-6 квітня комісія МОЗ повинна переглянути столичні епідеміологічні показники, і якщо вони повернуться у необхідну норму – Київ можуть перевести з червоної зони в помаранчеву.

Але, з огляду на нинішню ситуацію по країні загалом, імовірно, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. У Київській школі економіки спрогнозували, що в найближчі дні в "червоній" зоні опиниться більш ніж половина областей. Саме ця умова, як підкреслювали в МОЗ, і буде підставою для ще більш жорстких карантинних заходів.

З огляду на те, що зараз Україна переживає найскладніший період епідемії, та озираючись на досвід найбільш високорозвинених країн Європи, введення загальнонаціонального локдауну було б найбільш правильним рішенням. Адже життя громадян набагато дорожче від економічних показників.