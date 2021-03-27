В Украине обновили карантинные зоны: в "красной" оказались еще 2 региона

В Украине 27 марта обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. В "красной" зоне оказались еще две области – Черниговская и Ривненская.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на Черниговщине карантинные ограничения усилят с 00:00 часов 29 марта. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

К самой строгой зоне карантина теперь относятся 13 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Новые данные опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В "оранжевой" зоне карантина остались Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая область.

В "желтой" зоне находится только Херсонская область.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по информации Минздрава, заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев COVID-19 за сутки может достичь 25 000.