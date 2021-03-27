Хроника коронавируса на 27 марта: за сутки заразились более 630 тысяч человек
По состоянию на субботу, 27 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 126, 7 млн человек. За минувший день обнаружили 630 099 новых инфицированных.
Всего от болезни умерли более 2,7 млн пациентов. В то же время выздоровели более чем 102,1 млн. Самое большое количество новых больных зафиксировали в Бразилии – 82 тыс., США – 76 тыс., И Индии – 62 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавирусной болезни CoronaVac производства китайской компании Sinovac
В Украине с начала пандемии выявлено 1 614 707 заражений, из них 31 461 человек умерли от последствий болезни, однако 1 290 158 вылечились.
Вакцину Pfizer-BioNTech начали испытывать на детях в "глобальном исследовании фазы 1/2/3, что продолжается". Целью клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и эффективности вакцины для пациентов в возрасте от шести месяцев до 11 лет.
Главное за 27 марта:
Киевские больницы забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, мест практически не осталось. Машины скорой помощи вынуждены часами ждать, чтобы госпитализировать инфицированных.
По данным Минздрава, основной причиной для остановки транспорта в Украине может стать коллапс медицинской системы.
" Укрзалізниця " с 27 марта запустила специальные рейсы для Закарпатской и Черновицкой областей, которые находятся в "красной" зоне из-за высоких показателей COVID-19.
По информации Минздрава, заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев COVID-19 за сутки может достичь 25 000.
Украина законтрактовала 14 млн доз вакцин и еще 8 млн должны поступить в рамках инициативы COVAX.
В Хмельницком и Тернополе с 29 марта усилят карантинные мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее "красную" зону ввели в Черкасской и Николаевской областях.