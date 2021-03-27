"Укрзалізниця" запустила спецрейси для "червоних" зон: розклад потягів

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Укрзалізниця

"Укрзалізниця" з 27 березня запустила спеціальні рейси для Закарпатської та Чернівецької областей, які знаходяться в "червоній" зоні через високі показників COVID-19.

Розкладом руху потягів поділився в своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він уточнив, що рейси узгоджені з Мінінфраструктури та МОЗ для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або покинути ці регіони.

Рейси до/з Чернівецької області:

  • №7/8 Київ-Чернівці: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);

  • №136/135 Одеса-Чернівці: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад – 27 березня, 1 і 3 квітня);

  • №117/118 Київ-Чернівці: 29 марта, 2 і 5 квітня (назад – 28 березня, 1 і 4 квітня).

Рейси до/з Закарпатської області:

  • №357/358 Київ-Рахів: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);

  • №13/14 Київ-Солотвино: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);

  • №81/82 Київ-Ужгород: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);

  • №45/46 Ужгород-Лисичанськ: 1 та 2 квітня (назад – 3 і 4 квітня);

  • №4/3 Запоріжжя-Ужгород: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад – 29 березня, 3 і 5 квітня).

Продаж квитків на зазначені рейси розпочато з 21:00 26 березня. Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на зазначені потяги зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну.

Нагадаємо:

  • 24 лютого Україна повернулася до адаптивному карантину.

  • В УЗ пояснили, що, за новими правилами, в "червоних" зонах буде обмежуватися висадка та посадка пасажирів залізничного транспорту тільки в разі, якщо відповідне рішення ухвалять Державна або регіональні комісії.

  • Із півночі 27 березня в "червону" карантинну зону перейшла Миколаївщина. Також до неї входять Черкаська, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Чернівецька області та Київ. Усі інші регіони, крім Херсонщини, у "помаранчевій".

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" вирішила, що не обмежуватиме посадку або висадку пасажирів у Києві та області, а також на Сумщині та Одещині. Однак в низці інших "червоних" регіонів, де введені посилені карантинні обмеження, вони будуть діяти.

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