Зеленский ожидает от Индии пересмотра решения по вакцине от COVID-19

Украина рассчитывает, что правительство Индии пересмотрит решение об ограничении экспорта вакцины от коронавируса CoviShield от AstraZeneca.

По его словам, в стране и мире наблюдаются сложности с вакцинацией в связи с невозможностью приобрести препарат, 27 марта сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил то, что прививки вакциной CoviShield в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.

Напомним, что Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки SII. Это было сделано, чтобы удовлетворить внутренний спрос из-за роста количества заражений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавирусной болезни CoronaVac производства китайской компании Sinovac.