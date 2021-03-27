Степанов уточнив, скільки доз вакцини Україна очікує за контрактами

Україна законтрактувала 14 мільйонів доз вакцин і ще 8 млн мають надійти у межах ініціативи COVAX.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 26 березня повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що йдеться про постачання в 2021 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На сьогоднішній день законтрактовано 14 млн доз вакцини плюс 8 мільйонів по (програмі – прим.ред.) COVAX. Ми зараз говоримо про терміни поставки виключно в цьому році", – пояснив Степанов.

Також міністр заявив, що найближчими днями можуть ще оголосити про укладення контрактів з термінами поставок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня в Україні прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac – 215 тисяч доз із замовлених майже 2 млн.

Загалом вона стала другим препаратом, який отримала наша країна. Першою була вакцина CoviShield від компанії AstraZeneca

Детальніше про те, що за вакцина CoronaVac і на скільки вона ефективна – читайте тут.