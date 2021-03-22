Хроніка коронавірусу на 22 березня: половина Ізраїлю вакцинувалася, а Британія робить рекордну кількість щеплень

Станом на понеділок, 22 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 123,8 млн осіб. За минулий день виявили 421 324 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,3 млн осіб, 90 тисяч із них перебувають у критичному стані.

Усього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 99,7 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 47 тис., Індії – 47 тис. та США – 39 тис.

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Пандемія коронавірусу. Worldometers

Топ-15 країн із розповсюдження вірусу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 554 256 заражень, із них 30 098 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 260 842 вилікувалися.

У МОЗ України пояснили відмінність між антитілами після перенесеного COVID-19 і вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали відразу кілька областей.

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