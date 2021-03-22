Хроника коронавируса на 22 марта: половина Израиля вакцинировалась, а Британия делает рекордное количество прививок

Карина Бондаренко Мир 05:28, 22.03.2021 Обновлено: 19:17, 22.03.2021

По состоянию на понедельник, 22 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124 млн человек. За минувший день выявили 426 170 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 99,9 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 47 тыс., Индии – 47 тыс. и США – 39 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире.
Worldometers
Новые случаи за 22 марта.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 22 марта:

  • В Украине за январь 2021 года 3 922 человека умерли от COVID-19. От гриппа и пневмонии за этот же период – в около 2,5 раза меньше, 1 499 граждан.

  • Губернатор Ломбардии (Италия) решил уволить совет директоров компании Aria по причине задержек вакцинации против коронавируса из-за сбоев в работе цифровой платформы по информированию граждан.

  • Германия до 18 апреля продлила частичную изоляцию из-за роста количества заражений COVID-19. Продолжаются обсуждения закрытия школ и детских садов.

  • Больше всего в Украине риску заболеть коронавирусом подвержены люди в возрасте 50-59 лет, а также 60 лет и старше. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, обнародовав также результаты исследований с августа 2020 года по март 2021-го.

  • В Минздраве указали на географическую особенность распространения коронавируса в Украине – он распространяется по стране так же, как и ОРВИ.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил быстрее вакцинировать против коронавируса тех украинцев, которые записались на прививку через мобильное приложение Дія.

  • В Великобритании заявили о приближении третьей волны коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

  • В Украине три региона сейчас имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавируcом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.

  • Президент Литвы Гитанас Науседа публично привился вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.

  • Во Львове продлили усиленный карантин до 4 апреля. Из-за критической ситуации с COVID-19 в городе развернут временный госпиталь.

  • В Киеве и трех областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19.

  • Таиланд начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19, сообщает Интерфакс.

  • Инфекционистка Ольга Голубовская сравнила ситуацию с коронавирусом сейчас и ровно год назад. По ее словам, сегодня в Украине критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные COVID-19.

  • Минздрав снова обновил распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В список "красных" зон попала еще одна область.

  • Эксперты ВОЗ рассказали о новой теории относительно того, как в Китае мог распространиться коронавирус.

  • Компания AstraZeneca заявила, что третья фаза испытаний ее вакцины против коронавируса показала, что препарат эффективен на 79% для предотвращения заражения болезнью и на 100% для избежания ее тяжелой формы и госпитализации.

  • Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о готовности при определенных условиях пойти в отставку, чтобы положить конец хаосу коалиции в стране, связанного с его борьбой с пандемией COVID-19. Речь идет в том числе о решении купить российскую вакцину "Спутник V", когда он "пообещал" России Закарпатье в обмен на этот препарат.

  • Саммит лидеров государств Европейского Союза в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19, запланированный на 25-26 марта, будет проходить в формате видеоконференции. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель президента Европейского совета Баренд Лейтс.

  • За минувшие сутки, 21 марта, коронавирусом во Львовской области заболели 937 человек, что стало наибольшим приростом в Украине. Также много новых зараженных обнаружили в Одесской области – 745, Житомирской – 580, Киевской – 557 и Винницкой – 513

  • По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 обнаружены за прошедшие сутки.

  • За минувшие сутки, 21 марта, Украина оказалась на пятом месте в Европе и на девятом месте в мире по распространению коронавируса.

  • Журналист Олег Деренюга сообщил, что в Николаеве из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом инфицированными людьми забиты практически все больницы. Больных уже приходится класть в коридорах.

  • Украина с этой недели переходит на следующий шаг в рамках второго этапа кампании по вакцинации против коронавируса. Прививку теперь будут делать и семейным врачам, а вскоре также украинцам за 80 лет.

  • В ЕС отказались от российской вакцины "Спутник V", а также заявили о неготовности делиться препаратами против COVID-19 с бедными странами.

  • В Британии три дня подряд вакцинировали рекордное количество людей в сутки, сообщает ВВС. В субботу, 20 апреля, в стране вакцинировали 844 285 человек.

  • Более половины граждан Израиля, а именно 51%, полностью вакцинировались от COVID-19, то есть получили две дозы вакцины. Об этом свидетельствуют данные трекера вакцинации в мире The New York Times. По одной дозе вакцины получили 58% израильтян. Всего в стране сделали уже более 9,6 млн прививок.

  • Аферисты пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса. От сделки они хотели получить 14 миллиардов евро. Разоблачило преступников Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

  • ЮАР продала свои вакцины AstraZeneca от коронавируса другим странам Африканского союза. Ранее в ЮАР приостановили вакцинацию этим препаратом.

  • Евросоюз пока не может делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами. Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах ЕС, которым нужно позаботиться о своем обеспечении препаратами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Мир

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