Хроника коронавируса на 22 марта: половина Израиля вакцинировалась, а Британия делает рекордное количество прививок

По состоянию на понедельник, 22 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124 млн человек. За минувший день выявили 426 170 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 99,9 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 47 тыс., Индии – 47 тыс. и США – 39 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире. Worldometers

Новые случаи за 22 марта. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 554 256 заражений, из них 30 098 человек умер от последствий болезни, однако 1 260 842 вылечились.

В Минздраве Украины объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации .

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон. "Оранжевыми" стали сразу несколько областей.

Главное за 22 марта: