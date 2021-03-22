Лікарні в Миколаєві забиті, людей із COVID-19 кладуть у коридорах, – журналіст

У Миколаєві через різке зростання захворюваності на коронавірус інфікованими людьми забиті практично всі лікарні.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook місцевий журналіст Олег Деренюга. За його словами, складна ситуація зафіксована одразу в декількох медустановах, але в деяких із них вона критична.

"У Миколаєві вільних палат не залишилося, хворим облаштовують ліжка в коридорах. Отримали фото з коридору "ковідного" відділення 3-ї міської лікарні Миколаєва. В інших "ковідних" госпіталях, 1-й і 5-й лікарнях, за нашою інформацією, ситуація ще гірша", – написав чоловік.

Посилаючись на дані державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, Деренюга додав, що станом на ранок 22 березня Миколаївська міська лікарня №3 заповнена на 84,4%, №1 – на 85,9%, №5 – на 98,3%, а обласна інфекційка – на 100%.

Нагадаємо, з 24 березня по 4 квітня включно в Миколаєві почне діяти жорсткий карантин. Місцева влада зазначила, що за рівнем захворюваності на коронавірус місто вже відповідає "червоній" зоні. Вони побоюються нестачі кисневих ліжко-місць у лікарнях для заражених.

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