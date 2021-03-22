Степанов назвав кількість побічних реакцій на вакцину проти коронавірусу в Україні

В Україні станом на понеділок, 22 березня, проти коронавірусу вакцинували 111 025 осіб. При цьому лише у 495 з них було зафіксовано незначні побічні реакції на щеплення.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"У нас менше ніж 0,5% будь-яких побічних реакцій від вакцинації – 111 тис. осіб провакциновано і 495 незначних реакцій", – сказав глава МОЗ.

Степанов розповів, що в Україні планують створити спеціальний фонд, який надаватиме компенсації за можливі наслідки щеплень проти COVID-19. У такому випадку людина не лише лікуватиметься за рахунок держави, а ще отримає виплату.

"Ми говоримо про компенсацію, яка може бути внаслідок заподіяної шкоди після вакцинації. Наприклад, якщо вакцинація призведе до якогось захворювання, внаслідок чого буде встановлено інвалідність. Потрібно буде здійснити виплати цій людині, крім лікування за рахунок держави", – зазначив міністр.

Нагадаємо, у Верховній Раді ухвалили законопроєкт №5247, яким звільнили від відповідальності за негативні наслідки вакцинації виробників вакцини проти COVID-19, а також залучених медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль наказав швидше вакцинувати українців, які записалися через застосунок Дія.