Хроніка коронавірусу на 14 квітня: за добу додалося понад 700 тисяч хворих

Станом на середу, 14 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 138 млн осіб. За минулий день виявили 735 486 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів.

При цьому одужали понад 111 млн. За добу найбільше нових заражених на COVID-19 виявили в Індії – 185 тисяч, Бразилії – 80 тисяч і США – 77 тисяч.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 872 785 заражень, з них 37 758 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 430 234 вилікувалися.

В Україні розширили список "червоних" зон карантину – з 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.

В Україні почали робити щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.