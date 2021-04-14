Турция усилит локдаун из-за почти 60 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Турцию закроют на локдаун

Турция усилит карантинные ограничения с 14 апреля из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом.

Как пишет Hürriyet, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ужесточенные меры будут действовать в первые две недели Рамадана.

Согласно новым правилам:

  • вводится комендантский час с 19:00 до 05:00 (раньше он действовал с 21:00);

  • во время комендантского часа запрещены междугородние поездки, кроме неотложных случаев;

  • гражданам моложе 18-ти и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом;

  • до конца месяца Рамадан (до 12 мая) будут закрыты все места массовых собраний и запрещено проводить свадьбы, помолвки и другие празднования в закрытых помещениях;

  • рестораны и кафе работают только на вынос.

По данным портала Worldometer, за минувшие сутки в Турции зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19: 59 187 человек заболели, а 273 – умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции сделали 18,7 млн прививок против COVID-19, начиная с 14 января. Более 11 млн жителей получили первые дозы, тогда как по второй – свыше 7,6 млн человек.

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