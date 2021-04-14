В Україні 14,5 тисячі нових хворих на COVID-19, а 467 осіб померли

Станом на ранок середи, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 887 338 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 553 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 38 225 осіб (+467 за добу), а 1 442 618 пацієнтів (+12 384) повністю перемогли хворобу. Дані опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook, оновив їх також сайт РНБО.

Серед нових хворих – 612 дітей і 426 медпрацівників. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в м. Київ – 1457, Харківській області – 1255, Львівській – 963, Одеській – 906 і Полтавській – 900. Крім цього, 5063 осіб госпіталізували.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1457 випадків;

Вінницька область – 380 випадків;

Волинська область – 374 випадки;

Дніпропетровська область – 606 випадків;

Донецька область – 837 випадків;

Житомирська область – 392 випадки;

Закарпатська – 157 випадків;

Запорізька область – 876 випадків;

Івано-Франківська область – 162 випадки;

Київська область – 845 випадків;

Кіровоградська область – 120 випадків;

Луганська область – 321 випадок;

Львівська область – 963 випадки;

Миколаївська область – 422 випадки;

Одеська область – 906 випадків;

Полтавська область – 900 випадків;

Рівненська область – 616 випадків;

Сумська область – 463 випадки;

Тернопільська область – 469 випадків;

Харківська область – 1255 випадків;

Херсонська область – 208 випадків;

Хмельницька область – 854 випадки;

Черкаська область – 581 випадок;

Чернівецька область – 204 випадки;

Чернігівська область – 185 випадків.

В офіційній статистиці немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму.

Протягом доби в Україні зробили 134 342 тестування: 54 353 методом ПЛР, 22 539 методом ІФА і 57 450 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. А всього з початку пандемії – 8 770 753 ПЛР-тестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні розширили список "червоних" зон карантину – з 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.