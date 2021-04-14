На Львівщині вакцинували 2,6 тис. осіб за добу, а на Київщині – жодної: дані в регіонах

В Україні впродовж минулої доби щеплення від коронавірусу зробили ще 15 152 особам. А загалом із початку кампанії вакцинували вже 403 553 українців (п’ятеро отримали обидві дози).

Водночас до листа очікування вакцинації записалися майже 450 тисяч громадян. Нові дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з ними, найбільше щеплень 13 квітня зробили на Львівщині, Дніпропетровщині та в Києві – від 1,7 до 2,6 тисячі. Тоді як у Київській та Черкаській областях за добу не вакцинували жодного жителя.

Кількість проведених щеплень у регіонах за минулоу добу:

м. Київ – 1970 щеплень;

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 470 щеплень;

Дніпропетровська область – 1710 щеплень;

Донецька область – 470 щеплень;

Житомирська область – 620 щеплень;

Закарпатська – 470 щеплень;

Запорізька область – 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 487 щеплень;

Київська область – 0 щеплень;

Кіровоградська область – 350 щеплень;

Луганська область – 330 щеплень;

Львівська область – 2670 щеплень;

Миколаївська область – 450 щеплень;

Одеська область – 650 щеплень;

Полтавська область – 490 щеплень;

Рівненська область – 370 щеплень;

Сумська область – 270 щеплень;

Тернопільська область – 600 щеплень;

Харківська область – 390 щеплень;

Херсонська область – 280 щеплень;

Хмельницька область – 640 щеплень;

Черкаська область – 0 щеплень;

Чернівецька область – 310 щеплень;

Чернігівська область – 275 щеплень.

Щеплення проводилися 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами.

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 449 960 громадян, повідомив на пресбрифінгу заступник очільника МОЗ Ярослав Кучер. За його словами, найбільше записів здійснюють люди від 21 до 39 років, найменше – з категорії 80+. Щодо регіонів, то лідером у цьому є Київ – 137 891 особа.

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