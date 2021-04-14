Степанов заявил о спаде пандемии COVID-19 в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в Украине эпидемия коронавируса (COVID-19) начинает спадать.

Он написал в Facebook, что рост количества больных продолжался до начала апреля. Но уже во многих регионах ситуация стабилизируется.

"10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера (13 апреля. – Ред.) был первый день, когда количество выписанных из больниц превысила на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны", – подчеркнул чиновник.

Степанов добавил, также снизился уровень госпитализации: на прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем в позапрошлом. Также произошло снижение количества заболевших.

"Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям Минздрава украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями", – сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в "красной" зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пройден пик количества новых заражений COVID-19, но спад смертности пока не состоялся.