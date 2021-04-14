В Україні госпіталізували ще 5 тисяч хворих на COVID-19: яка ситуація з ліжко-місцями

Протягом минулої доби до медустанов України госпіталізували ще 5097 хворих на коронавірус чи з підозрою на нього: найбільше на Дніпропетровщині – 476 і в Києві – 415. Водночас 6613 пацієнтів виписали.

Станом на ранок 14 квітня в лікарнях різних регіонів зайнято 48 114 ліжко-місць із 80 103, що становить 61,9%. Про це свідчать дані порталу СОТА від Апарату РНБО.

У більшості регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – у середньому показник становить 60,1% (41 090 місць із усіх 68,7 тис.). Крім цього, 1531 (-37 за добу) пацієнт під'єднаний до апаратів ШВЛ.

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем (за спрямуванням, загальний ліжкофонд) зайняті так:

Херсонська область – 98,7%;

Черкаська область – 97,3%;

Закарпатська область – 97,1%;

Чернігівська область – 96,1%;

Рівненська область – 94,9%;

Тернопільська область – 94%;

Миколаївська область – 93,8%;

Київська область – 93,7%.

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (за спрямуванням, загальний ліжкофонд):

Київська область – 96,6%;

Херсонська область – 93,5%;

Миколаївська область – 92,6%;

Вінницька область – 89,7%;

Полтавська область – 87%;

Чернігівська область – 86,8%;

Черкаська область – 85,9%;

Хмельницька область – 84,7%;

Тернопільська область – 84,5%.

Івано-Франківська область – 84,4%.

До того ж у лікарнях 1531 пацієнт (-37 за добу) під'єднаний до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Найбільше таких у Києві – 331 (-9), на Харківщині – 155 (+1), Івано-Франківщині – 81 (+4), Львівщині – 73 (+4), Житомирщині – 72 (+5).

Статистика за регіонами:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знову розширили список "червоних" зон карантину – з 00:00 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.