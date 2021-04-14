Пять регионов стали эпицентрами COVID-19 в Украине

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Пять регионов стали эпицентрами COVID-19 в Украине

За последние сутки, 13 апреля, эпицентрами коронавируса (COVID-19) в Украине стали Киев и четыре области.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Так, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице – 1457, в Харьковской области – 1255, Львовской – 963, Одесской – 906 и Полтавской – 900.

Всего в стране зафиксировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 612 детей и 426 медработников.

Коронавирусом в мире заразились более 138 млн человек. За минувший день выявили 735 486 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине на пике третьей волны коронавируса стабилизировалась ситуация с заболеваемостью и госпитализацией больных.

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