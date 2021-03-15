Украинец вновь стал сильнейшим человеком планеты: спортивные итоги 14 марта

Киевское "Динамо" обыграло на выезде "Зорю" в центральном матче 18-го тура УПЛ, а экс-чемпион мира по боксу Энтони Мандина проиграл нокаутом в первом же раунде.

Кроме того, украинский стронгмен Алексей Новиков защитил титул сильнейшего человека на планете.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 14 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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